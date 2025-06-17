Російський військовослужбовець надто довго чекав на евакуацію Фото ілюстративне / © Associated Press

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Російський солдат із травмою ока так довго чекав на евакуацію, що рана інфікувалася, і на ній зʼявилися справжні хробаки.

Про це повідомив та виклав відео український журналіст і військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов.

Зазначимо, що кадри відео (18+) свідчать, що військовий РФ на передовій, отримав серйозне поранення ока, проте не отримав своєчасну допомогу та евакуацію. Внаслідок такої недбалості на інфікованій рані зʼявилися справжні хробаки.

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«Російський військовослужбовець, який надто довго чекав на евакуацію, став трохи хробачливим. По російських федеральних телеканалах такого, звісно, не покажуть», — написав Бутусов.

Нагадаємо, раніше мати одного з окупантів, якого повертали до РФ у межах обміну полоненими, телефоном відверто висловилася щодо цього. Вона не хотіла, щоб її сина повертали додому.

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