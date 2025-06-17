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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупант з травмою не дочекався евакуації — наслідки приголомшують

Таке явище свідчить про серйозні проблеми з раною, зокрема, хронічну інфекцію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Окупант з травмою не дочекався евакуації — наслідки приголомшують

Російський військовослужбовець надто довго чекав на евакуацію Фото ілюстративне / © Associated Press

Російський солдат із травмою ока так довго чекав на евакуацію, що рана інфікувалася, і на ній зʼявилися справжні хробаки.

Про це повідомив та виклав відео український журналіст і військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов.

Зазначимо, що кадри відео (18+) свідчать, що військовий РФ на передовій, отримав серйозне поранення ока, проте не отримав своєчасну допомогу та евакуацію. Внаслідок такої недбалості на інфікованій рані зʼявилися справжні хробаки.

«Російський військовослужбовець, який надто довго чекав на евакуацію, став трохи хробачливим. По російських федеральних телеканалах такого, звісно, не покажуть», — написав Бутусов.

Нагадаємо, раніше мати одного з окупантів, якого повертали до РФ у межах обміну полоненими, телефоном відверто висловилася щодо цього. Вона не хотіла, щоб її сина повертали додому.

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