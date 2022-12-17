Окупант закликав товариша "косити" від армії, щоб не потрапити на війну: "Сюди не треба лізти" (аудіо)

Українська розвідка перехопила телефонну розмову російського окупанта, в якій той розповідає про втрати на фронті та радить знайомим "косити" від армії.

Відповідний аудіозапис розмови ГУР Міноборони України опублікувало в Мережі.

На записі жінка запитує у російського військового, чи правда, що нещодавно в них був обстріл.

"Так. У мене у взводі – чотири 300-их", – відповідає загарбник.

"Зараз Діма Сухов перед тобою сидить? Так що йому скажи – сюди не треба лізти. Сюди – до України. Я в Україні. Я особисто виїхав зараз на "передок". У мене через два кілометри вже "укропи". Їх я зараз піду різати, на*уй", – розповідає окупант.

Далі він веде розмову зі своїм товаришем Суховим, якому радить "косити" від армії, як тільки може.

"Коси, як можеш, більше, щоб сюди не потрапити. Тут воно, на*уй, це не треба. Дупа повна", – каже російський боєць.

Нагадаємо, кількома днями раніше в Мережі з’явилося ще одне аудіоперехоплення розмови російського окупанта. Той скаржиться на відсутність зимового взуття та тепловізорів. "Були в Чечні, а звідси хочуть з***атися", – зізнається військовий.

Ще один загарбник у телефонній розмові розкритикував "спецоперацію" президента РФ Володимира Путіна. Солдат заявив, що не розуміє, за що вони воюють в Україні.

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