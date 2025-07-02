Російські військові / © Associated Press

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У перехопленій розмові російських військових зафіксовано черговий випадок дружнього вогню серед окупантів. Один із них, який втратив ногу, намагався застрелитися, але випадково поцілив у свого товариша.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у Telegram.

У розмові бійців 4-го повітряно-десантного батальйону 104-го десантно-штурмового полку ЗС РФ, яку перехопили українські розвідники, йдеться про інцидент, що свідчить про моральну деградацію та розпад дисципліни у ворожих підрозділах.

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«Майсей, Майсей, я Місяєвич. Пуля, пуля, сам сказав, що, коротше, танку ногу відірвало. Танк хотів би стрілитися, cлучайно потрапив в пулю, cлучайно потрапив в пулю. І потім сам себе застрелив, прийом. Так, Місяєвич, приймай себе», — доповів очевидець подій.

© ГУР Міноборони

ГУР Міністерства оборони України наголошує: за кожен воєнний злочин проти українського народу окупанти отримають справедливу відплату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у перехоплених розмовах російські окупанти зізнаються, що воюють на Донбасі проти «поляків», на яких нібито американці випробовують спеціальні препарати. Водночас один із військових розповів матері про знищення власних підрозділів російською армією.

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