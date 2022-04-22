Окупанти намагаються закріпитися на околицях Дібровного на Харківщині - Генштаб

Окупанти намагаються закріпитися на околицях Дібровного на Харківщині - Генштаб

Російські окупанти здійснюють спроби вести наступ біля населеного пункту Заводи, що на Ізюмському напрямку в Харківській області.

Російська армія вийшла на північні околиці Дібровного. Ворог намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

По це повідомили у зведенні Генштабу 22 квітня.

На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації.

Як повідомлялося протягом,минулої доби, 21 квітня, українським військовим вдалося знищили 15 повітряних цілей російських окупантів.

Протягом 20 квітня через несприятливі погодні умови ворог практично не застосовував у районах ведення бойових дій авіацію. Та захисники все ж таки ліквідували чотири повітряні цілі російських окупантів.

Читайте також: