Окупантам бракує військової техніки на сході та півдні: звіт ISW

За оцінками аналітиків, Міноборони Росії не хоче або не може вирішувати проблеми постійної нестачі обладнання у війську.

Російським військам бракує техніки, і це сковує їхні дії та знижує бойовий дух. Особливо йдеться про 2-гу та 20-ту загальновійськові армії, які воюють на сході України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті також вказано, що командири російських окупантів регулярно карають тих бійців, які не випускають свої машини на бойові завдання. Російські військові відчувають, що "воюють" зі своїми командирами.

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Водночас підрозділи російських військ на південному напрямку скаржаться, що влада не забезпечує їх катерами. Окупанти також відчувають нестачу адекватних контрбатарейних можливостей, особливо після того, як на початку липня був звільнений з посади командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов.

Аналітики вважають, що постійні скарги від окупантів свідчать про те, що Міноборони РФ не хоче або не може вирішувати проблеми постійного браку військового обладнання, а також проблеми з низьким моральним духом бійців.

До слова, напередодні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що зараз російські війська в Україні перебувають "у доволі скрутному становищі". Так, окупанти продовжують зазнавати величезних втрат, мають низький моральний дух, а командування робить багато фатальних помилок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Мобилизовывать нема кого, твою мать!": перехоплена розмова окупанта"

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