Окупантам довелося знизити активність у Чорному морі через шторм

Окупантам довелося знизити активність у Чорному морі через шторм

Ворог чекає поки шторм заспокоїться для того, щоб продовжити виконувати злочинні накази.

В Чорноморській та Азовській зоні кораблі окупантів значно знизили свою активність та призупинили свій рух.

Це спричинено тим, що в акваторії зараз спостерігаються неприйнятні погодні умови. Про це на офіційній Facebook-сторінці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв'язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах” – повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, що у Чорному морі перебувають російські кораблі, оснащені ракетами. Ворог намагається атакувати та проводити розвідку.

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