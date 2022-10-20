Окупантам на Херсонщині загрожує "котел", все залежить від двох точок на карті - експерт

Російські війська в Херсонській області ризикують потрапити у котел - саме з цим пов'язаний відступ окупантів з правого берега Дніпра. Ключове значення матиме контроль над двома населеними пунктами - Берислав на Херсонщині і Снігурівка на Миколаївщині.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський під час всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"На українському півдні в цілому і на Херсонщині зокрема ми бачимо продовження наступу українських сил. Для мене важливими є дві точки на карті України - це Снігурівка і Берислав. Події можуть розвиватися кругом цих двох міст і вирішення ситуації буде залежати від того, хто буде контролювати ці два міста. Як далі буде розвиватися наступ у найближчі дні - покаже ситуація. Але наступ там триває, ми продовжуємо війну - це очевидно", - зазначив експерт.

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На запитання, чи означатиме прорив ЗСУ з боку Берислава котел для окупантів, Грабський відповів:

"Цей котел є абсолютно очевидним. Я спеціально провів лінію від Снігурівки до Берислава. Там ще є річка Інгулець, яка є водорозділом. Фактично угрупування противника опиниться в котлі, вискочити з якого вже не зможе. Тому росіяни і нервуються так сильно".

Як відомо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

В Херсоні зараз перебувають від 20 до 25 тисяч російських вояків, у РФ є суттєві проблеми з їхнім забезпеченням.

Окупаційна "влада" Херсонщини 18 жовтня оголосила про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра, пояснюючи це тим, що ЗСУ начебто "готують теракт" на Каховській ГЕС.

Російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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