Окупантам наказали пришвидшитись, але вони мають проблеми: Братчук про Херсонський напрямок

Херсонська область / © www.instagram.com/lew_s_art

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Ворог знову намагається висадитися на островах і створити плацдарми для подальшого просування на правий берег Херсонщини.

Про це сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері телеканалу «Еспресо».

«Якщо говорити про хід бойових дій, то кардинальних змін не відбулося — ворог продовжує проявляти активність. Єдине — дещо наростив вогневу присутність як на Запорізькому, так і на Придніпровському (тобто Херсонському) напрямках. Характерною й спільною рисою для обох напрямків залишається продовження терору проти цивільного населення», — зауважив Братчук.

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За словами речника Української добровольчої армії, на Запорізькому напрямку ворог діє переважно на тактичному рівні.

«Це смуга відповідальності 58-ї загальновійськової армії російських окупантів. Тут ведуть бойові дії російські десантники та мотострілецькі підрозділи. Ворог намагається перегрупуватися, зокрема на Оріхівському напрямку. Гуляйпільський напрямок наразі є дещо активнішим — туди підтягують штурмові групи з метою просунутися на окремих відтинках. Йдеться про населені пункти Малі Щербаки, Щербаки, Степове, Лобкове, де ворога вдалося зупинити. Проте росіяни поступово залучають механізовану компоненту — це вже стало характерною рисою по всьому фронту», — наголосив Братчук.

Речник Української добровольчої армії також додав, що Дніпровський напрямок теж активізувався, хоча йдеться більше не про механізовану компоненту, а про штурмові дії на островах. Ворог намагається знову висадитися, створити плацдарми для подальшого просування на правий берег.

«Очевидно, що таке завдання перед ними стоїть. Судячи з усього, окупанти отримали наказ пришвидшити його виконання, оскільки інтенсивність бойових дій на цьому напрямку зросла. Ворог активно використовує плавзасоби, які знищуються Силами оборони. Окупанти також намагаються висаджуватися безпосередньо на правий берег — така активність фіксувалася минулого тижня, зокрема в районі Садового. Традиційно на островах ворог намагається атакувати, але має величезні проблеми», — розповів він.

І проблема, за словами Братчука, не лише в тому, хто сидить у Кремлі, а й у тому, що евакуації немає.

«Дуже багато 200-х залишаються на островах, залишаються й 300-ті, які згодом також перетворюються на 200-х. Через це моральний стан окупаційних військ залишається низьким. Проте вони змушені йти в штурми — бо це росіяни, які, як і раніше, готові бути гарматним м’ясом», — резюмував речник Української добровольчої армії.

Раніше Братчук зазначав, що наміри форсувати Дніпро в армії РФ залишились, однак ресурсу на це у них немає.