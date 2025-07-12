Окупантам наказують страчувати українських воїнів: перехоплення ГУР

У ГУР кажуть, що у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених / © ТСН.ua

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ГУР оприлюднило наказ командира РФ про страту українських військовополонених. Цей злочин підтверджує системний характер воєнних злочинів ворожої армії.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

10 липня 2025 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило наказ одного з командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

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В аудіозаписі командир 2-ї десантно-штурмової роти з нецензурною лайкою наказує катувати українських військовополонених.

155-та бригада відома численними воєнними злочинами під час окупації Київської області та на інших фронтових напрямках.

Нагадаємо, російські окупанти на Покровському напрямку 22 травня розстріляли двох українських військовополонених.

6 травня повідомлялося, що російські окупаційні війська розстріляли трьох українських полонених, які 3 травня 2025 року виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Волноваського району.

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Напередодні СБУ повідомила про підозру російському окупанту, який розстріляв українського військовополоненого на Харківщині.