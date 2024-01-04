Окупантам не дають відпустки через величезні втрати на фронті і масове дезертирство

Російські загарбники не можуть впоратись із потоком санітарних втрат серед особового складу. Тому поранених окупантів не пускають у відпустки.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що цивільні лікарні в окупованих українських містах, які росіяни використовують у власних цілях як військові госпіталі, переповнені. Позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії результату не дало.

У зв’язку з цим російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим. Медичну допомогу сяк-так надають окупантам з пораненнями середнього ступеню. А важких через брак обладнання та кваліфікованих спеціалістів відправляють на Росію, і доїжджають не всі, кажуть в ГУР.

Гострою проблемою для російської окупаційної армії також стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів. Факти неповернення з "реабілітації" зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі ― ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство.

Нагадаємо, українські війська ліквідували на фронті ще 780 російських окупантів протягом 3 січня, а також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.

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