"Окупантам не місце на нашій землі": як 55 бригада "Запорізька Січ" нищить ворога (відео)

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, на якому українські артилеристи нищать окупантів.

Зеленський відзначив роботк бійців 55 окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

"Кожен результат наших воїнів на полі бою доводить: окупантам не місце на нашій землі. 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – молодці, воїни", - написав президент під відео.

Зеленський показав, як 55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" нищить окупантів

Нагадаємо, Збройні сили України мають успіхи на Таврійському напрямку. Протягом минулої доби українські оборонці знищили 16 одиниць ворожої техніки та ліквідували майже пів тисячі окупантів.

Протягом доби українські Сили оборони вбили, поранили й взяли в полон 257 окупантів, серед яких 49 - ліквідовано, 208 - поранено. Також було знищено 16 одиниць військової техніки росіян. Зокрема: чотири ББМ, міномети один безпілотник, п'ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Також було знищено п'ять складів боєприпасів.

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