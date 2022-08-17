Окупантам не вдалося знищити жодної системи HIMARS - Резніков

Заяви країни-агресорки Росії про нібито знищення систем український міністр оборони Олексія Резніков називає фейковими. Інформація у російських засобах масової пропаганди не відповідають дійсності.

Про це очільник Міноборони сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Абсолютно відповідально можу сказати, жодної HIMARS не втрачено. Коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, соцмережах, що солдат Іванов із "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, в якій знищив одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити пальцем біля скроні й сказати: "Ну, така в них система пропаганди. Це дурниця", - наголосив він.

Мінстр Резніков наголосив, що задоволений новим пакетом допомоги від Сполучених Штатів Америки. Він включає нові боєприпаси, артилерію та засоби протирадарної боротьби.

Як повідомлялося, російські окупанти поширили інформацію, що нібито їм вдалося знищити кілька американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зокрема фейк про це активно поширював міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу. Втім, у Пентагоні спростувують його заяви про знищення шести HIMARS.

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