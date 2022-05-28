Окупантам не вдається вирішити проблеми забезпечення підрозділів: ворог задіяв понад 45% автотехніки

Російським окупатам не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів.

Від початку військового вторгнення до України, 24 лютого, війська матеріально-технічного забезпечення окупанти країни-агресорки вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

За три місяці війни українські військовослужбовці знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів.

Виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону.

Щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів. Понад три тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

Як повідомлялося, на території Російської Федерації тривають заходи прихованої мобілізації. Таким чином окупанти хочуть збільшити кількість особового складу. Крім того, на території Воронезької області триває підготовка резервістів.

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