Окупантам не вдається взяти під контроль Сєвєродонецьк і вони перестали називати точні терміни його захоплення - Гайдай

Окупантам не вдається захопити Сєвєродонецьк, попри їхні брехливі заяви на росТБ.
Російські загарбники поки що контролюють більшу частину Сєвєродонецька, але не все місто. І вони вже встановлюють жодних конкретних дат захоплення Сєвєродонецька.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону.
"Всі заяви росіян про те, що вони контролюють Сєвєродонецьк, - це брехня. Так, дійсно, вони контролюють більшу частину міста, але все місто не контролюють. Зараз вони навіть не говорять про терміни, ніхто не називає жодних дат. Просто озвучують, що є завдання захопити повністю Сєвєродонецьк або перерізати та контролювати трасу "Лисичанськ - Бахмут", тому вони її обстрілюють, але не контролюють", - сказав він.
Гайдай додав, що в цілому ситуація в Луганській області залишається важкою, оскільки ворог постійно поповнює резерви на напрямках: Горіхове, Тошківка, Золоте, Комишуваха і Сєвєродонецьк.
Нагадаємо, Гайдай спрогнозував масований наступ російських окупантів на Луганщині.
Читайте також:
- Гайдай розповів про "тиху евакуацію" та "кончених росіян", які постійно обстрілюють Лисичанськ
- Росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському, у Сєвєродонецьку тривають бої - Гайдай
- Люди відмовляються евакуюватися з "Азоту": голова області розповів про ситуацію на заводі