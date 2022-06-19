Окупантам не вдається взяти під контроль Сєвєродонецьк і вони перестали називати точні терміни його захоплення - Гайдай

Окупантам не вдається взяти під контроль Сєвєродонецьк і вони перестали називати точні терміни його захоплення - Гайдай

Окупантам не вдається захопити Сєвєродонецьк, попри їхні брехливі заяви на росТБ.

Російські загарбники поки що контролюють більшу частину Сєвєродонецька, але не все місто. І вони вже встановлюють жодних конкретних дат захоплення Сєвєродонецька.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону.

"Всі заяви росіян про те, що вони контролюють Сєвєродонецьк, - це брехня. Так, дійсно, вони контролюють більшу частину міста, але все місто не контролюють. Зараз вони навіть не говорять про терміни, ніхто не називає жодних дат. Просто озвучують, що є завдання захопити повністю Сєвєродонецьк або перерізати та контролювати трасу "Лисичанськ - Бахмут", тому вони її обстрілюють, але не контролюють", - сказав він.

Гайдай додав, що в цілому ситуація в Луганській області залишається важкою, оскільки ворог постійно поповнює резерви на напрямках: Горіхове, Тошківка, Золоте, Комишуваха і Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, Гайдай спрогнозував масований наступ російських окупантів на Луганщині.

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