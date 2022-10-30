Окупантам не виплачують гроші, а будинки у Сєвєродонецьку зруйновані на 80% – Гайдай

У людей також є проблеми з виїздом з так званої "ЛНР" до Росії.

У Сєвєродонецьку на Луганщині житловий фонд зруйновано на 80%. Окупаційна влада міста прийняла заяви щодо компенсації за житло лише у 38 осіб, у місті залишається до 10 тисяч населення.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також, за словами Гайдая, бойовикам на Луганщині вже не один місяць не виплачують гроші, митний контроль між так званою "ЛНР" та Росією так і не відмінили

"Нібито від 11 жовтня пункти пропуску між так званою "ЛНР" та Росією скасовані. На папері. Втім, жителі Луганщини щодня скаржаться навіть на посилення митних заходів стосовно них. Зокрема, на пункті пропуску "Довжанський" охочі виїхати до РФ стоять понад дві години – чекають, доки дозволять. Можливо, у митників проблеми з грошима. Як от у бойовиків, які вже не один місяць не можуть отримати призначені виплати. Хоча знають, що незважаючи ні на що, новенька "лада" буде. Є сенс боротися", - розповів він.

За чотири місяці окупації російські загарбники не відновлюють зруйновану інфраструктуру та домівки людей.

"Ніхто навіть і не думав нічого відновлювати, навіть для пропаганди. Заявили перед псевдореферендумом про виплати компенсацій за зруйноване житло, а люди грошей так і не побачили. На поточному тижні раптом після вказівки з Луганська знайшлися 38 сєвєродончан, яким буцімто видали гроші. Та ще дев’ять, які теж готові їх отримати. Хто ці люди? І чому вони у переважній меншості? Хотілося би подивитися в обличчя", - зауважив Гайдай.

Очільник Луганської ОВА також розповів, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, три – по взводних опорних пунктах, а також шість – по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони збили ракету "Іскандер-К" та два ворожі БпЛА "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили шість районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два засоби протиповітряної оборони та дев’ять інших важливих військових об’єктів противника.

Ситуація на Луганщині

Контрнаступ Збройних сил України на Луганщині триває щодня.

Траса Сватове-Кремінна на Луганщині перебуває під контролем українських військових.

За словами військового експерта Сергія Грабського, взяття під вогневий контроль такої траси – важливо наших подальших наступальних дій ЗСУ, які, в разі успіху, дозволять значно поширити зону наших операцій.

Російська армія також готується до оборони Попасної – там зводять оборонні споруди.

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