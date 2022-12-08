Окупантам скоро доведеться попрощатися зі Сватовим та Кремінною — Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай переконаний, що вже скоро росіяни будуть змушені прощатися з містами Сватове та Кремінна.
Російські окупанти стягують до міст Луганщини якнайбільше техніки. Водночас вони будують другу лінію оборони в Старобільську.
Про це Сергій Гайдай розповів 8 грудня в ефірі каналу FreeДом.
"Що стосується Сватово-Кремінського напрямку, там окупанти стягнули велику кількість сил та засобів. Вони намагаються якось змінити ситуацію, зупинити просування наших військ", - каже Гайдай.
За його словами, окупанти з різних частин перекидають туди величезну кількість техніки та резервів, аби хоч якось переламати ситуацію.
"Але, сподіваймося, що нічого у них не вийде. Враховуючи, що вони в Старобільську будують другу лінію оборони, то я думаю морально вони вже розуміють, що в найближчому майбутньому зі Сватовим та Кремінною їм доведеться попрощатися", — вважає Гайдай.
Нагадаємо, раніше Гайдай розповів, що російські окупанти, найімовірніше, збираються наступати на Куп'янськ на Харківщині. Однак ЗСУ поступово просуваються в напрямку Сватового і зберігають вогневий контроль над трасою "Сватове-Кремінна".
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