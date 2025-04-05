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- Війна
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Окупантам вдалося просунутися на двох ключових напрямках: DeepState розповіли, де
ЗСУ продовжують стримувати натиск, однак ситуація залишається напруженою.
Російські війська змогли просунутися в Торецьку (Донецька область) та Малих Щербаках (Запорізька область).
Про це повідомили аналітики DeepState, які відстежують зміни на фронті.
“Ворог просунувся в Торецьку та Малих Щербаках”, – зазначили експерти.
DeepState регулярно оновлює інтерактивну карту бойових дій, фіксуючи зміни лінії фронту. Наразі інформація про просування окупантів уточнюється.
Раніше повідомлялося, що російська армія посилила штурми на сході України, зосереджуючи сили на захопленні стратегічно важливих населених пунктів.
Нагадаємо, за словами військового експерта, Романа Світана Росія готується до нової наступальної операції в Україні. Наразі окупанти накопичують сили та засоби та менш активно тиснуть на фронті.