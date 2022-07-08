Окупанти 18 разів обстріляли Сумщину, є поранений – ОВА

Російські окупанти протягом 8 липня влаштували низку обстрілів по районах Сумської області. Внаслідок ворожих атак є постраждалий.
Російські окупаційні війська здійснили 18 обстрілів Сумщини.
Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, усього було зроблено понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо).
"Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська", – повідомив очільник ОВА.
Внаслідок ворожих обстрілів є один постраждалий.
"Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них - влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує", - повідомив Живицький.
Нагадаємо, що російські окупанти від початку повномасштабної війни завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень.
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