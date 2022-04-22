Окупанти 23 квітня встановлять повний контроль над Олешками, шукають псевдомера - міський голова

Російські військові планують 23 квітня взяти Олешки (Херсонська область) під повний контроль.

Муніципальний патруль вже не працює. Патрулювання вулиць в Олешках здійснюють російські військові.

Про це заявив міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук.

"Від завтрашнього дня (23 квітня, - ред.) РФ повністю бере на себе контроль та відповідальність за місто. Зараз вони посилено шукають представника, який б очолив місто. Не знаю, прізвищ поки не називають", - сказав Рищук.

Мер додав, що патрулювання у місті здійснюється російськими військами

Нагадаємо, в окупованій частині Херсонської області загарбники прискорили підготовку "референдуму" для проголошення "ХНР". Дату фейкового "волевиявлення" ЗС РФ призначили на 27 квітня.

Однак наміри окупаційних сил призначити нового "керівника" Херсонщини провалюються тому, що в них не виходить знайти відповідного кандидата.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонщині російські окупанти стали в оборону та утримують угруповання на правому березі. Проте вони планують здати місто.

"У Херсонській області вони (окупанти, – ред.) давно стали в оборону. Утримують невелике угруповання на правому березі, яке підгризають наші війська. Проблема в тому, що там перерізана іригаційними каналами місцевість, через яку дуже важко наступати, форсувати, перебиратися. Це нашим військам нелегко дається", - розповів Олексій Арестович.

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