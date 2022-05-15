Окупанти 30 разів обстрілювали Луганщину з артилерії та із залученням авіації: наслідки атак (фото)

Окупанти 30 разів обстрілювали Луганщину з артилерії та із залученням авіації: наслідки атак (фото)

За добу ворог 30 разів обстріляв Луганщину з різного виду артилерійського озброєння та з використанням авіації.

Окупанти продовжують нещадно атакувати Луганську область, знищуючи там населені пункти. Своєю чергою, поліція документує злочини росіян, за які вони незабаром будуть відповідати повною мірою.

Про це звітують у МВС.

Внаслідок обстрілів було поранено місцевих мешканців.

Протягом минулої доби російські війська пошкодили щонайменше 52 об’єкти інфраструктури міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Новодружеськ, Попасна, Золоте та селищ Білогорівка, Комишуваха, Тошківське, Оріхове, Катеринівка, Троїцьке, Верхньокам’янка та Врубівка.

Постраждали багатоповерхові та приватні будинки, гаражі, технікум, будівля вищого навчального закладу, будівля селищної ради смт. Комишуваха.

Також внаслідок обстрілів армії РФ було поранено місцевих мешканців. А у Сєвєродонецьку снаряд путінських військ влучив на територію одного з підприємств, де загорілася виробнича будівля.

Крім цього, через обстріли та влучання снарядів у місті горіли квартири у багатоквартирних будинках.

Як повідомлялося, росіяни "видаляють" з мапи світу населені пункти Луганщини: обстріляно "Азот", технікум, багатоповерхівки, є поранені.

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