Окупанти 39 разів обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули

Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили

Російські війська минулої доби, 25 листопада, 39 разів обстрілювали Херсонську область. Унаслідок цього двоє цивільних загинули, ще 10 — поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Окупанти обстрілювали житлові квартали Херсона. Снаряди влучили в приватні помешкання, торговельний заклад та училище.

Внаслідок обстрілу Берислава пошкоджено приватні будинки. Також російські війська обстрілювали Чорнобаївку, Антонівку, Наддніпрянське, Микільське, Зеленівку, Музиківку (Херсонський район), Новоолександрівку, Качкарівку та Костирку (Бериславський).

Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

Наразі у місті немає світла, тепла, води. Багато будинків заміновано. До міста завозять гуманітарну допомогу і відновили залізничне сполучення.

Окупанти гатять ракетами по Херсону

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