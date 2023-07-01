Окупанти 58 разів за добу атакували Україну з авіації: головні новини з фронту від Генштабу ЗСУ

Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ, а також по військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-К” по школі в Сергіївці на Донеччині загинули 2 мирних людини й 6 отримали поранення. Школа повністю зруйнована. Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом, пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 липня.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Красні Лози, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині.

противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Красні Лози, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області.

окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку загарбники проводили наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове Донецької області.

загарбники проводили наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового. Завдали авіаційних ударів в районах Торецька і Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександро-Шультине та Озарянівка Донецької області.

росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового. Завдали авіаційних ударів в районах Торецька і Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександро-Шультине та Озарянівка Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії за підтримки авіації в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Бердичі, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

ворог вів безуспішні наступальні дії за підтримки авіації в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Бердичі, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. Водночас ворог завдав авіаційного удару біля міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Донецької області.

українські захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. Водночас ворог завдав авіаційного удару біля міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Безуспішно намагалися провести наступальні дії в районі Рівнополя, зазнали втрат. Завдали авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області. Здійснили артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них - Новодарівка, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське Херсонської області.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

Також російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості “живого щита”. Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.

Відповідь ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.

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