Окупанти 6 разів ударили по Дніпропетровщині: є руйнування та поранені

Окупанти 6 разів ударили по Дніпропетровщині: є руйнування та поранені

Найбільше постраждало Апостолове. Там є поранені та руйнування, місто частково без світла та води.

У ніч проти 23 червня російські окупанти шість разів ударили по Криворізькому району Дніпропетровської області, поцілили по житлових кварталах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

В Апостоловому поранено двоє людей, їх госпіталізували. Також є руйнування житла. Місто частково без світла та води.

Також читайте Окупанти зносять будинки і виганяють людей жити на вулиці: яка ситуація в Маріуполі 23 червня

"На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів", - розповів Резніченко.

Він закликав місцевих мешканців не чіпати підозрілі предмети. Вони можуть здетонувати.

Нагадаємо, у Дніпрі 54-річний чоловік з вікна кинув гранату в дітей. Через дії зловмисника постраждав 11-річний хлопчик. Дитину госпіталізували.

Кинув гранату просто в дітей - у Дніпрі п'яний чоловік поранив 11-річного хлопчика

Читайте також: