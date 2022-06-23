Окупанти 6 разів ударили по Дніпропетровщині: є руйнування та поранені

Найбільше постраждало Апостолове. Там є поранені та руйнування, місто частково без світла та води.
У ніч проти 23 червня російські окупанти шість разів ударили по Криворізькому району Дніпропетровської області, поцілили по житлових кварталах.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
В Апостоловому поранено двоє людей, їх госпіталізували. Також є руйнування житла. Місто частково без світла та води.
"На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів", - розповів Резніченко.
Він закликав місцевих мешканців не чіпати підозрілі предмети. Вони можуть здетонувати.
Нагадаємо, у Дніпрі 54-річний чоловік з вікна кинув гранату в дітей. Через дії зловмисника постраждав 11-річний хлопчик. Дитину госпіталізували.
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