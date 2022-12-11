Окупанти активізували атаки України дронами: Ігнат пояснив, чому і звідки їх запускають

Є імовірність, що агресор вже отримав нову партію дронів.

Російська окупаційна армія під час останніх атак України запускала дрони-камікадзе з акваторії Азовського моря.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві останні атаки дронів були саме звідти", - повідомив речник Повітряних сил.

Він уточнив, що кілька тижнів росіяни практично не використовували іранські безпілотники для атак України, ймовірно, через їхній брак. Але є імовірність, що агресор вже отримав нову партію дронів.

Утім, Ігнат пояснив, що також суттєво на інтенсивність використання Росією дронів-камікадзе впливають погодні умови.

"Чому окупанти до цього менше використовували дрони, сказати важко — можливо саме через морози, що до цього часу спостерігалися. Зараз потеплішало, та не виключається, що їм завезли нові партії дронів-камікадзе, що й призвело до збільшення атак", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 10 грудня російські окупанти атакували іранськими дронами південні області України. Багато Shahed-136 вдалось збити. Однак було влучання в об'єкти енергетики.

Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключили від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.

Зважаючи на те, що Росія знову почала атакувати Україну дронами, Міністерство оборони Великобританії припустило, що окупанти отримали нову партію безпілотників з Ірану.

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