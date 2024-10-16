Окупанти активізували атаки з бронетехнікою біля важливого міста на Донбасі: деталі

Армія РФ активізувала штурми з використанням бронетехніки у районі міста Селидове Донецької області. Окупанти намагаються просуватися далі.

Про це заявив підполковник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов під час телемарафону.

З його слів, навколо Селидового в зоні відповідальності 1-ї бригади не було днів без штурмових дій російських військових. Щодня окупанти продовжують "різного ступеня накати ворожої піхоти".

"Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. У декількох випадках - це було дві-три одиниці. Також були спроби більш масованого штурму із залученням восьми одиниць техніки, які було на підступах до наших позицій ліквідовано", - сказав підполковник.

Найбільше загарбники дошкуляли з південного напрямку - це Цукурине - Українськ. На цій ділянці фронту росіяни намагаються знайти слабку ділянку оборони та просуватися.

"Але південніше більша кількість техніки залучається. Саме там вони більш географічно вигідно намагаються пройти технікою, оскільки всі намагання пройти цей відтинок ділянок місцевості Михайлівки, якої вже майже не існує, їм дуже складно. Там відкриті площі. Ми оперативно виявляємо їх та завдаємо вогневого ураження", - наголосив Міловідов.

Як повідомлялося, РФ продовжує свій наступ РФ на Донбасі. На фронті зараз є три точки, де росіяни мають перевагу на оперативному напрямку: Курахове, Торецьк та Куп'янсько-Лиманський напрямок.

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