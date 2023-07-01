Окупанти активізували авіацію на півдні, є загроза ударів – Повітряні сили

Повітряні сили попередили про небезпеку на південному сході України.
На південному сході України вдень 1 липня спостерігається активність ворожої тактичної авіації.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Людей закликали в разі оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття.
Нагадаємо, окупанти зменшили кількість ракетних ударів по Україні – може свідчити про те, що ворог збирає ресурси для нової атаки.
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