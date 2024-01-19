Окупанти активізували бойові дії, щоб захопити Донеччину та Луганщину - військовий експерт

Російські окупанти активізували бойові дії для реалізації своєї стратегії щодо Донеччини й Луганщини. Росіяни будуть зосереджувати свої зусилля для того, щоб взяти під контроль військову агломерацію Слов'янськ - Краматорськ.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов.

"Очевидно, що ворог намагається й далі реалізовувати свою стратегію. Стратегію з якою він починав - це повна окупація Донеччини й Луганщини. Але й досі невеличка частина Луганщини тримається під контролем української армії, і чимала територія Донеччини теж під контролем України. Ворог буде зосереджувати свої зусилля для того, щоб взяти під контроль військову агломерацію Слов'янськ - Краматорськ. Тому, ми й бачимо серйозну активізацію ворожих військ на Лиманському напрямку”, - розповів Владислав Селезньов.

За його словами, у напрямку Лимана окупанти будуть створювати передумови для подальшого наступу у напрямку Слов'янська. Крім того, активізація бойових дій біля Бахмута також пов’язана з тим, що росіяни мріють взяти під контроль Часів Яр, який є ключем від нашої оборони в районі Краматорська й Слов'янська.

"Також ворог намагатиметься зрізати Вугледарський виступ, щоб через Костянтинівку рушити так само в напрямку Краматорська та Слов'янська", - підкреслив Селезньов.

Нагадаємо, що окупанти скаржаться, що українські диверсанти мінують їм дороги.

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