Окупанти активізували ДРГ на північному напрямку – Наєв

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на північному напрямку ворог намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи.

Про це пише Military Media Center.

"Станом на сьогодні у всій Північній операційній зоні найгарячішими залишаються Чернігівський та Сумський напрямки. Російські окупанти гатять по нашій території з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів, завдають удари з повітря. Також помічені намагання противника застосовувати диверсійно-розвідувальні групи", - зазначив він.

Наєв також зауважив, що Сили оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" повністю готові до відбиття будь-яких загроз з боку Російської Федерації. Генеральний штаб передбачив усі можливі варіанти розвитку подій та передбачає відповідні заходи посилення позицій у разі можливого загострення обстановки.

"Загалом, РФ не полишає спроб проведення бойових дії на цих напрямках. Ми це розуміємо та вживаємо усіх необхідних заходів, в першу чергу для захисту мирного населення та посилення можливостей наших військ", - резюмував командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, Пєсков пригрозив "ризиками" в разі подовження "зернової угоди" без участі Росії.

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