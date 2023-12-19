Окупанти активізували наступ на Бахмутському напрямку - що там відбувається

Росія має перевагу у кількості людей, це вона і використовує проти України.

Окупаційні війська активізували наступальні дії на Бахмутському напрямку. Вони намагаються відновити втрачені позиції.

Про це розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов в етері Еспресо.

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"Ситуація складна й тим, що противник постійно підкидає резерви й застосовує всі свої наявні сили та засоби. Таким чином росіяни намагаються відновити втрачені позиції. Ситуація дійсно напружена й складна, але повністю контрольована Силами оборони", - запевнив Кудряшов.

Майор наголосив, що Росія використовує піхоту для штурмів, вона не шкодує своїх людей.

"Ми своєю чергою теж застосовуємо всі наявні сили та засоби, щоб стримати противника. Ворог має шалену кількість особового складу, яку кидає на штурми наших позицій. Ця піхота ліквідовується з FPV дронів та артилерією. Це класична тактика росіян. Вони застосовують одну зі своїх переваг, а саме перевагу у живій силі", - додав він.

Нагадаємо, командир "Азова" Прокопенко закликав українців зняти рожеві окуляри та не вірити, що війна скоро закінчиться.

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