Окупанти активізували рух техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська

Росіяни активізували рух своєї військової техніки через Маріуполь.

Російські загарбники активізували рух військової техніки, зокрема танків, вантажівок з живою силою, паливозаправників, через Маріуполь у напрямку Бердянська.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Танки та вантажівки протягом доби у великій кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. Також двічі на день колони паливозаправників з боку Новоазовська в бік Бердянська і назад", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що активність переміщення ворожої техніки у Запорізькому напрямку щодня зростає.

Ситуація в Маріуполі на Донеччині

Тимчасово окупований Маріуполь майже на 90% зруйновано внаслідок обстрілів росіян, у місті все ще залишаються понад 100 тис. жителів. Окупанти нещодавно знесли житловий квартал у Приморському районі та історичний "Будинок з годинником".

Маріупольський морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців (за винятком окремих фахівців-колаборантів) та завезли працівників з Росії.

Окупант з Бурятії під час розмови в одній із соціальних мереж розповів, як вони знищували Маріуполь.

7 січня під Маріуполем, яке тимчасово захоплене росіянами, спалахнув та почав петлями падати їхній літак, який летів в напрямку Ростова.

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