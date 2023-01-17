Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти активізували рух техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1301
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти активізували рух техніки через Маріуполь у напрямку Бердянська

Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Росіяни активізували рух своєї військової техніки через Маріуполь.

Російські загарбники активізували рух військової техніки, зокрема танків, вантажівок з живою силою, паливозаправників, через Маріуполь у напрямку Бердянська.  

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Танки та вантажівки протягом доби у великій кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. Також двічі на день колони паливозаправників з боку Новоазовська в бік Бердянська і назад", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що активність переміщення ворожої техніки у Запорізькому напрямку щодня зростає.

Ситуація в Маріуполі на Донеччині

Тимчасово окупований Маріуполь майже на 90% зруйновано внаслідок обстрілів росіян, у місті все ще залишаються понад 100 тис. жителів. Окупанти нещодавно знесли житловий квартал у Приморському районі та історичний "Будинок з годинником".

Маріупольський морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців (за винятком окремих фахівців-колаборантів) та завезли працівників з Росії.  

Окупант з Бурятії під час розмови в одній із соціальних мереж розповів, як вони знищували Маріуполь. 

7 січня під Маріуполем, яке тимчасово захоплене росіянами, спалахнув та почав петлями падати їхній літак, який летів в напрямку Ростова. 

​​Читайте також:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА 16 СІЧНЯ: Росія хоче перехопити ініціативу у війні!

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА 16 СІЧНЯ: Росія хоче перехопити ініціативу у війні!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1301
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація