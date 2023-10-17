Окупанти активізували штурми на Мар'їнському напрямку

Окупаційна армія РФ збільшили кількість штурмових дій на Мар'їнському напрямку. Зокрема, протягом минулої доби, 16 жовтня, українські військові відбили майже 20 ворожих атак в районі Мар'їнки.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Противник доукомплектовує на різних напрямках загони "Шторм", які зазнали і зазнають значних втрат. Російське командування кидає їх вперед на вірну загибель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу окупанти завдали двох ракетних та 16 авіаційних ударів, провели 42 бойових зіткнення, а також здійснили 595 артобстрілів.

"Є висока загроза застосування ракетного озброєння та БПЛА по об'єктах військової та цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Січень розповів, що траса Бахмут-Горлівка перебуває під вогневим контролем ЗСУ. З його слів, окупанти намагаються утримати в своїх руках Бахмут та відсунути від міста Збройні сили України. Українські захисники повільно просуваються вперед на півдні міста.

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