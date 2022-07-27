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Окупанти активізували у Нікополі РСЗВ: місцевих жителів попередили про небезпеку

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Окупанти активізували у Нікополі РСЗВ: місцевих жителів попередили про небезпеку

РСЗВ 9К58 "Смерч" / Фото: commons.wikimedia.org

Голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко попередив місцевих жителів про активізація російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Йдеться про загрозу нових обстрілів з боку Каховського водосховища.

Про це голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко написав у Мережі.

"Друзі, на протилежному березі водосховища спостерігається активізація ворожих РСЗВ. Будьте уважні, не підходьте до вікон, використовуйте правило двох стін, або перебувайте у сховищі. Стосується прибережних територій!", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Місцеві жителі у тг-каналах повідомляють, що вибухи лунають в районі Антонівського мосту. Ймовірно, вибухи стались або на Антонівському мості, або на місці, де російські загарбники зберігали свою техніку. Також повідомляється про постріли у місті. Наразі офіційної інформації немає.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 26 липня 2022 року

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 26 липня 2022 року

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