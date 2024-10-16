Окупанти активізувались на півдні: чи є загроза масштабного наступу

На півдні війська РФ намагаються регулярно здійснювати атакувальні дії вздовж лінії фронту. Наразі значного накопичення російських сил, достатнього для проведення масштабних наступальних операцій, не спостерігається.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин.

"У нас постійно тривають обстріли, противник постійно завдає ракетних, авіаційних ударів, ударів безпілотними літальними апаратами, постійно ведеться контрбатарейна боротьба, - каже військовий.

З його слів, найбільш напружені ділянки на лінії фронту на півдні - між Приютним і Великою Новосілкою, неподалік від Оріхового та Гуляйполя. Окрім того, у гирлі Дніпра загарбники намагаються взяти під контроль острови і постійно завдають ударів по Херсону і прибережних населених пунктах.

Волошин зазначив, що після певних успіхів у спробах захопити Вугледар, ворог зараз проводить перегрупування і готується до штурмових дій на інших напрямках.

"Крім того, також перекидає особовий склад штурмових груп на передові позиції і готується до ведення штурмових дій поблизу Роботиного. Також перекидає особовий склад на свої передові позиції в гирлі Дніпра, на Херсонському напрямку. Є така інформація, що, ймовірно, він і там почне активізацію своїх штурмових дій", — припустив Владислав Волошин.

Втім, наразі не йдеться про значне збільшення ворожих сил на півдні за рахунок резервів, а лише про створення штурмових підрозділів із особового складу вже існуючих у противника частин.

Як повідомили аналітики ISW, російська армія просунулась під Куп'янськом та на Донеччині. Зокрема, окупанти також наступали в районі Часового Яру та Курахового.

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