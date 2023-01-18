Окупанти активізувалися біля Оріхова та Гуляйполя: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти протягом доби завдали 22 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 січня.

Генштаб нагадує, що загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Ситуація на окремих напрямах

Росіяни і надалі основні зусилля зосереджують на спробах захоплення всієї території Донецької області. Основні зусилля спрямовують на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Ворог веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Окрім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Запорізькому напрямку окупанти проводили безуспішні наступальні дії в районах Оріхова та Гуляйполя. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На території Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогонь потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі.

Окуповані території

Росіяни не припиняють мародерства на захоплених територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що окупантам загрожує оточення на Луганщині.