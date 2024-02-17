Окупанти активізувалися: Гуменюк розповіла про лінії оборони на Херсонщині

На Херсонщині оборонні споруди облаштовані на досить високому рівні.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері Еспресо.

"У нашій зоні відповідальності, скажу відверто, друга лінія оборони вибудована природним ландшафтом так, що вона все одно була облаштована. Якраз її облаштування та її наявність весь час бентежили зокрема і самих херсонців, тому що у нашому випадку друга лінія оборони це вже правий берег Дніпра", - заявила вона.

Вона додала, що наші сили на лівому березі мають плацдарм, постійно відбуваються зіткнення з окупаційними військами, тобто перша лінія оборони саме там.

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"Висадитися ворогу на правий берег Дніпра фактично нереально, тому що сама річка Дніпро – це лінія вогню, лінія потужної контрбатарейної роботи, де постійно відбувається влучання по надводних транспортних засобах. Тож облаштування оборонних споруд на Херсонщині є на досить високому рівні й лякає людей тим, що цей захист продовжує нарощуватися. Бо ворог і далі намагається просувати свої пропагандистські наративи про повернення у Херсон", - підкреслила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, отримавши суттєві втрати у бронетехніці, російські війська активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег.

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