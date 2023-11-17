Окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку: як ворог намагається прорватися до міста

Російські загарбники у "комбінований спосіб" намагаються зайти до Куп’янська.

Російські війська активізувалися на Куп’янському напрямку і перегруповуються там. Однак через погану погоду ворогу зараз складно використовувати військову техніку.

Про це речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив у ефірі телемарафону 17 листопада.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Фітьо заявив, що російські окупанти активізувались на всій лінії оборони оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку.

"Вчора наші захисники відбили п’ять атак. Це Синьківка. Петропавлівка, Білогорівка. Противник перегруповується, від своїх намірів наступу на Куп’янськ не відмовляється", – зазначив речник Сухопутних військ.

Водночас він вказав, що у зв’язку з погіршенням погоди використання російськими військами техніки дещо ускладнюється.

Як окупанти намагаються зайти до Куп’янська

Російські загарбники у "комбінований спосіб" намагаються зайти до Куп’янська на Харківщині. Про це повідомила речниця 14 ОМБр імені князя Романа Великого Надія Замрига у ефірі "Радіо Свобода".

"Були випадки буквально вчора, позавчора – коли заходили колони (ворожої – ред.) важкої броньованої техніки. Другий варіант їхніх спроб штурмувати наші позиції – це піхота. Коли підходять невеликі групи піхоти до 10 людей і намагаються увійти на наші позиції", – розповіла Замрига.

Вона звернула увагу, що ще місяць-півтора тому ці російські штурмові групи піхоти були значно чисельніші – до 30 осіб.

"Але завдяки нашим діям – наприклад, скиди, FPV-дрони, робота артилерії – вони відмовилися від таких великих груп, тому що великі втрати особового складу. Вони просто подрібнили групи на менші групи, але йдуть з трьох-чотирьох точок. Кількість особового складу, мабуть, така ж", – пояснила представниця 14 ОМБр.

Нагадаємо, на початку листопада російські війська посилили обстріли на Куп’янському напрямку. А 10 листопада очільник Харківської Олег Синєгубов заявив, що окупанти обрали пріоритетним на фронті Куп'янський напрямок, тож з їхнього боку очікується посилення.

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