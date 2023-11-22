Окупанти активізувалися на одному з напрямків: що відомо

Армія Російської Федерації збільшила кількість штурмових дій та авіаударів на Таврійському напрямі. Зокрема, окупанти скидають КАБи з літаків Су-35.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, на цьому напрямку ворог завдавав 30 ракетних та авіаударів, відбулося 38 бойових зіткнень. Також окупанти здійснили 911 артобстрілів.

Водночас кількість втрат у ворога на цій ділянці фронту зросла і у живій силі, і в бронетехніці. Загальні втрати окупаційної армії склали 491 особу, 7 окупантів здалися в полон. Знищено 21 одиницю військової техніки. Зокрема, танки, ББМ, автомобілі, самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також знищено 3 склади боєприпасів.

Тарнавський зазначив, що Збройні сили України стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, росіяни також різко збільшили кількість штурмів біля Авдіївки. На цій ділянці фронту тривають активні бої, а лінія бойового зіткнення може коливатися.

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