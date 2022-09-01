Окупанти активізувалися на Південному напрямку: поповнюють втрати та намагаються відновити забезпечення

На півдні окупанти активізували повітряну розвідку та обстріли.
Вони також намагаються відновити забезпечення.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів з поповнення втрат.
Минулої доби російські окупанти обстріляли із танків, ствольної, та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, об’єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка.
З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував БпЛА на зазначеному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що переговори з Росією щодо звільнення з полону захисників "Азовсталі" йдуть важко, бо держава-терористка шукає для себе максимальну вигоду.
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