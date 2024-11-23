Окупанти активізувалися ще на одному напрямку: що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 194 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат", - йдеться у повідомленні

На Харківському напрямку ворог три рази штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в напрямку Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак.

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів позицій ЗСУ в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам'янського.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував позиції українських оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі зафіксовано підвищену активність російського флоту. Серед 20 ворожих кораблів, шість є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним боєзапасом до 23 ракет.