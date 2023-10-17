Окупанти активізують спроби оточити Авдіївку: в ISW повідомили, коли саме

Росія зосередила значне угруповання сил – підрозділи 15 мотострілецького та 11 стрілецького полків – на фронті між Авдіївкою та Донецьком.

Російські війська15 жовтня продовжили наступальні дії задля оточення Авдіївки, однак успіхів не зазнали. Окупанти знизили темпи операцій, проте найближчими днями можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, російські загарбники можуть продовжити наступальні операції на Авдіївському напрямку у такому зниженому темпі та залишатимуться загрозою для ЗСУ у цьому районі. І це незважаючи на те, що зараз ворогу навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку.

Росіяни активізують спроби оточити Авдіївку

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Фахівці вважають, що будь-яке зниження темпів російських наступальних дій може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями окупанти можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.

Аналітики послалися на українського військового оглядача, який зазначив, що окупанти проникли на українські фланги навколо Авдіївки та становлять суттєву загрозу для позицій ЗСУ. Однак оглядач вважає, що ворог навряд чи зможе оточити Авдіївку найближчим часом.

Російських сил буде недостатньо для миттєвого прориву

Українські військові оглядачі звернули увагу, що РФ зосередила значне угруповання сил – підрозділи 15 мотострілецького та 11 стрілецького полків – на фронті між Авдіївкою та Донецьком. Ці ворожі сили вже провели наступальні дії у вказаному районі. Згадані російські батальйони влаштовують згуртовані атаки, масштаби яких перевищують більшість російських чи українських атак на цьому етапі війни.

Аналітики ISW припускають, що це російське угруповання зможе вести наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, якщо військові командири будуть готові зазнати відносно великих втрат. І це при тому, що їх буде недостатньо для миттєвого прориву.

Просування окупантів у районі Авдіївки суттєво зменшилися

Генштаб ЗСУ інформував, що українські війська відбили понад 15 штурмів біля Авдіївки, на північний захід і південний захід від міста.

ISW ще не знайшов візуального підтвердження попередніх тверджень про просування російських сил у цьому районі чи геолокаційних відео будь-яких інших досягнень ворога.

Мапа з оцінками контролю місцевості біля Донецька станом на 15 жовтня / Мапа Інституту вивчення війни

Водночас російські джерела повідомляли, що 15 жовтня просування загарбників у районі Авдіївки суттєво зменшилися у порівнянні з попередніми днями. Росіяни назвали ці просування незначними. Російський так званий воєнкор визнав, що українські війська досі присутні на Авдіївському коксохімічному заводі після суперечливих заяв самої РФ про контроль окупантів над заводом.

І українські військові оглядачі, і російські джерела заявили, що загарбники не досягли бажаного негайного прориву, зіткнулися з великими втратами та, можливо, повільнішими, ніж очікувалося, темпами просування.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на 17 жовтня, на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби українські війська відбили понад 10 атак ворога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нова хвиля штурмових дій! Під Авдіївкою днями знову буде важко

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