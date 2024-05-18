Окупанти активізуються найближчими тижням: чого очікувати від РФ і до чого тут візит Путіна до Китаю

Після візиту Путіна до Китаю російські окупаційні війська отримали наказ активізувати наступ на кількох напрямках, але через значні втрати, вони навряд чи зможуть продовжувати ефективні бойові дії без додаткових ресурсів.

Російські окупаційні війська (РОВ) мали наказ наступати одразу після завершення вояжу Путіна до Китаю. Відтак, друга половина травня - початок червня можуть стати періодом значної активізації РОВ на кількох напрямках.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Друга половина травня - початок червня мають стати періодом значної активізації РОВ на Краматорському, Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Так само, перед РОВ стоїть завдання до кінця літа зрізати Роботинський виступ і взяти під контроль Старомайорське і Урожайне на Времівському напрямку", - вважає експерт.

Хоча це не є несподіванкою, є важливий нюанс - для операції "Імітація" в Харківській області було витрачено серйозний ресурс без істотного результату, і для продовження штурму Вовчанська російським окупантам доводиться залучати підрозділи з інших напрямків.

"Станом на 18 травня втрати особового складу РВВ за неповний місяць уже склали 21 240 тіл. Очевидно, що травень встановить абсолютний рекорд за цим показником, який перевищить 30 тисяч. Тобто, максимальну можливість російської мобсистеми компенсувати втрати", - зауважив Коваленко.

Щоб виконати наказ і активізувати діяльність РВВ хоча б з червня, в Росії має бути підвищена межа мобілізації, приблизно, до 40 тисяч або більше. Без оголошення загальної або "часткової" мобілізації, РОВ не зможуть продовжувати активні бойові дії.

"Ось він перший ефект від операції "Імітація". Варто визнати, в інформаційному плані росіяни перехопили ініціативу і нав'язували своє бачення того, що відбувається, не тільки багатьом українцям, а й на Заході. Але ось підсумки від цього перформенсу, в перший же тиждень його реалізації, вилазять РОВ раком", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що на Харківському та Сумському напрямках наразі не фіксується створення ворожих угруповань росіян, достатніх для здійснення швидких проривів.

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