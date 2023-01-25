Окупанти активно готуються: експерт пояснив, звідки і коли може початися новий наступ РФ

Російські війська накопичують резерви на кордоні з Україною в Бєлгородській, Курській областях. Це є умовним напрямком на Кремінну Луганської області у разі повторного їхнього наступу. І, можливо, це буде спроба наступу на Харківську область.

Про це заявив військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун в ефірі FREEДОМ.

"Росіяни накопичують резерви на кордоні з Україною в Бєлгородській, Курській областях, це правда. Тобто це умовний напрямок на Кремінну (Луганська область). І це, можливо, спроба дійсно наступу на Харківську область. Але я не думаю, що у нас не звертають уваги на ці загрози”, — пояснив Ягун.

За його словами, на Запорізькому напрямку окупанти не мають успіху і активно намагаються протидіяти можливому наступу ЗСУ.

Аналогічна ситуація у ворога і на Донецькому, Луганському напрямках. Там ворог наразі формує сильні позиції і підтягує туди з інших ліній фронту не тільки частини підрозділів, але й бронетехніку, яку змогли накопичити та зібрати.

Ягун каже, що окупанти дуже активно готуються саме на кінець лютого". Втім, зауважує, що все залежить від погоди.

"Вони не очікували, до речі, як, напевно, і ми, настільки теплої зими, що дійсно неможливо використовувати активно бойову важку техніку для проривів на тих чи інших напрямках. Земля не промерзла. Можливо, будуть якісь ще лютневі морози, не знаю, може, дійсно зима переміститься десь на березень. Тому все залежатиме від погоди. На цьому етапі дуже непроста ситуація на фронті не тільки тому, що може бути наступ, але й тому, що погодні умови не дозволяють що нашій, що стороні противника активно використовувати техніку поза дорогами", — додав генерал-майор запасу СБУ.

Нагадаємо, колишній високопоставлений офіцер британської розвідки Філіп Інгрем вважає, що наступна фаза війни між Росією та Україною не зможе початися весною через погоду, а зокрема те, що у цей період грунт занадто м'який. За його словами, є на три райони, де у разі достатнього зміцнення місцевості будуть зосереджені бої — Запоріжжя, район Кремінної та Бахмут.

ГУР МО також прогнозує, що найближчими місяцями на Донецькому і Луганському напрямках будуть активні бойові дії.

А от генерал Польщі Вальдемар Скшипчак каже, що Росія може напасти на Україну з власної території - з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Тим часом зараз РФ поширює фейк про нібито наступ на Вугледар Донецької області. Що насправді є лише спробою створити "позитивний наратив" на тлі відсутності прогресу путінських військ у Бахмуті, кажуть в ISW. За даними аналітиків, реальних ознак відновлення російських окупантів у західній частині Донецької області немає.

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