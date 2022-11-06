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Окупанти активно імітують "евакуацію" на лівий берег Дніпра – що відбувається на Херсонщині

Автор
Денькович Ярослава
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Окупанти активно імітують "евакуацію" на лівий берег Дніпра – що відбувається на Херсонщині

Фото: фото: Наталя Нагорна

Солдати російської армії активно імітують "евакуацію" на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Наразі на правому березі Дніпра у Херсонській області вже немає ні військового керівництва окупантів, ні центру прийняття рішень колаборантів, вони виїхали до Генічеська, до Скадовська.  

Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Перевезли новостворені так звані "міністерства" – й охорони здоров'я, й інші. Тобто зараз їх у Херсоні немає", - сказав Соболевський.

За його словами, на правому березі Дніпра ще залишається велика кількість російських військових. Вони переважно базуються за межами Херсона.

"Ми можемо зараз говорити про десятки тисяч російських військових, які все ще перебувають на правобережжі. За наявною інформацією, там є мінімум 20 – 25 тисяч окупантів", - розповів депутат.

Соболевський розповів, що окупанти на правому березі Дніпра зводять фортифікаційні споруди. Зокрема, росіяни окопуються у районі Чорнобаївки.

Ситуація на Херсонщині

ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області. 

Однак згодом українські військовослужбовці трохи сповільнили наступ через погані погодні умови.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже у листопаді.

Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області, створюючи ілюзію "відходу".

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
5
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