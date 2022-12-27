Окупанти активно штурмують позиції українських прикордонників: де ворог хоче прорвати оборону

Найбільше від ворожих обстрілів страждають Сумщина та Чернігівщина.

Останніми днями російські військові посилено атакують позиції українських прикордонників в районі населеного пункту Красногорівка, що в Донецькій області. Проте отримують потужну відсіч і відступають із великими втратами.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу у вівторок, 27 грудня.

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"Всі складові Сил оборони спільно протидіють російській збройній агресії. Так, на Бахмутському напрямку прикордонники забезпечили вогневу підтримку підрозділу Збройних сил України, який відбивав атаки піхоти ворога. Ворог був змушений відійти, зазнавши втрат убитими й пораненими", - сказав він.

Також Демченко додав, що ворог не припиняє обстрілювати прикордоння України. За його словами, найбільше від ворожих обстрілів страждають Сумщина та Чернігівщина.

Що відбувається біля Бахмута

Росія не залишає спроб захопити Бахмут на Донеччині. Так, командування декілька разів змінювало терміни окупації міста через невдачі. За словами нацгвардійця Андрія Крищенка, російським військовим дали новий термін на захоплення Бахмута – до 1 січня.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що окупанти не можуть втримати позиції, які вони захопили в Україні, тому концентрують свої зусилля на окремих ділянках фронту, зокрема біля Бахмута.

У Бахмуті росіяни використовують військовополонених, щоб підібратися до українських позицій. Ситуація у місті - складна. Без електрики, води і тепла у прифронтовому місці залишаються жінки, діти й літні люди.

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