Окупанти активно використовують безпілотники Shahed: в ISW пояснили, як це вплине на перебіг війни

Росіяни використовували багато цих БПЛА для поразки цивільних цілей.

Російська армія поала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Використання цих дронів-камікадзе не призводить до ефектів, аналогічних до використання Україною американських систем HIMARS. Експерти припускають, що росіяни сподіваються викликати нелінійний ефект за допомогою терору. Справа у тому, що Росія вокористовує БПЛА для поразки цивільних цілей у тилових районах, а не направляє їх на асиметричні вузли поблизу поля бою.

В ISW зазначають, ймовірно, що російські війська вже використали нетривіальний відсоток поставок Shahed-136. Але це за умови, що твердження про надані Росії "сотні" безпілотників правильні.

Фахівці також наголошують, що українські війська продовжили контрнаступні операції на північному сході Харківської області в районі Куп'янська та операції вздовж дороги Кремінна-Сватове на заході Луганської області.

Своєю чергою, армія РФ утворює оборонні позиції у верхній частині Херсонської області,продовжує наземні атаки на Донеччині. Росіяни продовжували завдавати артилерійських, авіаційних та ракетних ударів на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Обстріли дронами-камікадзе

Росіяни вперше атакували дронами Білу Церкву на Київщині 5 жовтня. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Окупанти поцілили в об'єкт інфраструктури, розповів голова ОВА Олексій Кулеба.

Вперше безпілотники долетіли так далеко. Хоч Shahed-136 може летіти до двох тисяч кілометрів. Саме тому долетіти можуть і до самої столиці. Окупанти вдарили по Білій Церкві через розташоване там велике військове містечко, наголосив Олег Жданов.

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