Окупанти анулюють українські перепустки на Запорізькій АЕС – розвідка

Російські війська анулюють перепустки українського зразка для персоналу Запорізької АЕС , а на даху одного з енергоблоків встановили воєнне обладнання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни АЕС.

"До 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління)", – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, до Енергодара прибули так звані "кадирівці", які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок у місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати від 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.

На даху п’ятого енергоблока встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає у квартирах місцевих мешканців, які виїхали.

Терор окупантів на ЗАЕС

У Генштабі ЗСУ заявили, що російська армія під час відступу може вдатися до терактів, зокрема підриву житлових масивів або Запорізької АЕС, щоб остаточного вивести з ладу станцію та спровокувати техногенну катастрофу, звинувативши Україну.

Державна інспекція ядерного регулювання України дізналася про те, Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС, однак Україна не має змоги дізнатися, що саме там відбувається. Тому Держатомрегулювання звернулася з відповідним проханням до МАГАТЕ.

Тим часом в "Енергоатомі" розповіли, що росіяни спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, внаслідок чого температура води впала до близько +13 градусів.