Окупанти артилерією та дронами накрили Нікополь: є поранені та руйнування (фото)

Понівечені кілька відділень місцевої лікарні й “швидка”. Пошкоджені школа і спортивний майданчик.

Російські окупанти з артилерії обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Відомо про те, що чотири місцевих мешканці отримали поранення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як стало відомо, окупанти били по Нікополю артилерією та дронами-камікадзе.

“Ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися будуть вдома”, - розповів Сергій Лисак.

За його словами, понівечені кілька відділень місцевої лікарні й “швидка”. Пошкоджені школа і спортивний майданчик. Побиті сім приватних будинків, шість господарських споруд. Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали.

Нагадаємо, що російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. Є пошкодження енергооб'єктів.

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