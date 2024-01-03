Окупанти атакували 10 областей – є жертви, поранені та руйнування: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 3 січня у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на ранок середи, 3 січня, і як минула ніч в Україні.

Кіровоградщина

Вночі збили два ворожі дрони та одну ракету. Постраждалі та руйнування відсутні. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (п’ять вибухів). Ворог обстріляв Сновську громаду Корюківського району із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили обстріл Свеської громади. Зафіксовано чотири вибухи з міномету. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська громади. Юнаківська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (п’ять вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять домогосподарств, автомобіль, мережу ЛЕП.

Запорізька область

Окупанти гатили по 23 населених пунктах області, зафіксовано 134 удари. 110 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Росіяни обстріляли з РСЗВ Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили два авіаційні удари по Оріхову.

Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки. Також отримала поранення 76-річна жінка. Надійшло два повідомлення про пошкодження житлових будинків.

Дніпропетровщина

За вчорашній день окупанти 12 разів атакували Нікопольщину. Шість артилерійських обстрілів та стільки ж дронів-камікадзе.

У Нікополі двоє постраждалих. Це чоловіки 50 та 59 років. Їм надано усю необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено торговельний павільйон, дитячий садок, приватне підприємство, парк атракціонів, багатоповерхівки, близько двох десятків приватних будинків, п’ять господарських споруд, ще два – знищено повністю, зачепило автомобіль, лінії електропередачі та газопроводи.

Під удар також потрапили Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Там пошкоджені інфраструктурні обʼєкти. Обійшлося без поранених.

Вдень ворог наніс ракетний удар по Криворізькому району. Без жертв.

Вночі окупанти обстріляли Нікополь. Спрямували на райцентр важку артилерію. Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина

Вчора ввечері окупанти обстріляли Харків. Попередньо – ракетами С-300. Внаслідок обстрілу є потрапляння ракети в будівлю школи, частково зруйновано стіну 2-го поверху. Без постраждалих.

В результаті вчорашнього ранкового ворожого обстрілу Харкова постраждали 58 людей, з них шість – діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них четверо – діти. Двоє осіб – у тяжкому стані.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Вчора вдень ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Без потерпілих. Також окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Зруйновано й пошкоджено два будинки. Поранень зазнала жінка. Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено будинок.

Луганщина

У Невському вчора пролунали одразу чотири вибухи – загарбники влучили по раніше зруйнованих об’єктах. Росіяни активно застосовували дрони-камікадзе, а також тричі вдарили з авіації — по Білогорівці та Серебрянському лісу.

За добу противник здійснив 185 обстрілів (598 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів – шість населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, с.Новоселівка Перша, с.Бердичі. Пошкоджено два житлових будинки, приміщення лікарні, ЛЕП. За добу на Донеччині – троє поранених.

Миколаївщина

Вчора ввечері – ракетний обстріл Снігурівської громади. Попередньо, поза межами населених пунктів. Постраждалих немає. Протягом дня ворог вісім разів здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 121 обстріл (552 снаряди), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (44 снаряди).

Рашисти поцілили у райони 35 населених пунктів області; медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку у Херсонському районі; завод у Бериславському районі.

Російська армія обстріляла центральну частину Білозерки. Пошкоджено адмінбудівлі, медичні установи, навчальні заклади, бібліотеку та шість приватних будинків. Постраждала 79-річна жінка. За добу через російську агресію одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, у Харкові унаслідок чергової російської атаки зруйнована школа.

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