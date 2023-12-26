Окупанти атакували 12 областей – що відомо про руйнування та наслідки ударів

Ніч проти 26 грудня у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на ранок вівторка, 26 грудня і як минула ніч в Україні.

Хмельниччина

В межах області сили ППО ЗСУ знешкодили БПЛА типу "Shahed" під час нічної повітряної тривоги. Інформація про травмованих та руйнування не надходила.

Кіровоградщина

На території області сили ППО вчора збили "Щахед". Минулося без постраждалих в руйнувань.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (10 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський район – із САУ та використав FPV – дрони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили артобстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 5 вибухів. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська та Білопільська громади. Без наслідків.

Над однією з громад Сумського району вразили ворожий дрон типу FPV.

Запорізька область

84 удари по 19 населених пунктах області, мирні жителі не постраждали. Минулої доби загарбники двічі обстріляли з РСЗВ Роботине та атакували 13 безпілотниками Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Червоне, Чарівне, Роботине й Малу Токмачку.

По території Гуляйполя, Левадного, Темирівки, Полтавки, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 69 артударів. Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян.

Дніпропетровщина

Вчора вранці агресор вдарив з артилерії по Нікополю. Без наслідків. У Криворізькому районі успішно спрацювала ППО.

Ввечері російські війська знов накрили артвогнем Нікопольщину. Гучно було у райцентрі. Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу наразі зʼясовуються.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Вчора стався ворожий обстріл (тип озброєння – РСЗВ) м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Без постраждалих.

Також ворог обстріляв с. Піщане Куп'янського район. Постраждав 63-річний місцевий житель. Потерпілого госпіталізували. В результаті російського обстрілу с. Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

Луганщина

Невське і Білогорівка знов були обстріляні з мінометів та артилерії. Крім того, ворог два десятки разів штурмував позиції українських військових у Білогорівці та у Серебрянському лісі. Атакував там за підтримки авіації. За добу противник здійснив 129 обстрілів (528 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів – 7 населених пунктів: с. Богоявленка, с.Бердичі, Курахове, с.Орлівка, Авдіївка, смт Велика Новосілка, смт Гродівка. Пошкоджено 3 житлових будинки, господарська споруда, ЛЕП. За добу на Донеччині: 2 поранених.

Миколаївщина

Вночі підрозділами протиповітряної оборони знищено 4 БпЛА типу "Shahed 131/136". Вночі ворог поцілив БпЛА типу "Shahed 131/136" по одному з промислових підприємств, зафіксовано пошкодження складських будівель. Інформація про постраждалих не надходила.

Вчора вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Російські окупаційні війська продовжують атакували область. На Одещині вдалось знищити 4 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 74 обстріли (391 снаряд), з них по м. Херсон — 5 артилерійських обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; обʼєкт критичної інфраструктури у Херсонському районі.

Одна людина отримала поранення. Вчора ввечері збито ворожий БПЛА типу "Шахед".

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