Окупанти атакували авіабомбами селище поблизу Запоріжжя – фото

Російські військові скинули авіабомби на селище у Запорізькій області.
Окупаційна армія Росії вдень 4 грудня атакувала з авіації та артилерії населений пункт неподалік Запоріжжя.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Сьогодні зранку російські окупаційні війська вчергове масовано обстріляли один з населених пунктів Василівського району. Гатили з артилерії та РСЗВ, били КАБами", - йдеться у повідомленні.
Він також додав, що інформація про постраждалих внаслідок атаки не надходила.
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