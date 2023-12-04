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Окупанти атакували авіабомбами селище поблизу Запоріжжя – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти атакували авіабомбами селище поблизу Запоріжжя – фото

Наслідки удару авіабомбами по селу поблизу Запоріжжя / Фото: Юрій Малашко

Російські військові скинули авіабомби на селище у Запорізькій області.

Окупаційна армія Росії вдень 4 грудня атакувала з авіації та артилерії населений пункт неподалік Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

"Сьогодні зранку російські окупаційні війська вчергове масовано обстріляли один з населених пунктів Василівського району. Гатили з артилерії та РСЗВ, били КАБами", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару авіабомбами по селу поблизу Запоріжжя / Фото: Юрій Малашко / ©
Наслідки удару авіабомбами по селу поблизу Запоріжжя / Фото: Юрій Малашко
Наслідки удару авіабомбами по селу поблизу Запоріжжя / Фото: Юрій Малашко / ©
Наслідки удару авіабомбами по селу поблизу Запоріжжя / Фото: Юрій Малашко

Він також додав, що інформація про постраждалих внаслідок атаки не надходила.

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Дата публікації
Перегляди
160
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